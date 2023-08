Eerder leken vacatures van Santa Monica Studio te hinten naar een nieuwe God of War-game, gezien de ontwikkelaar mensen zoekt die bekend zijn met de reeks. Het kan echter ook downloadbare content betreffen, want volgens een nieuw gerucht wordt er gewerkt aan een expansie.

The Snitch meldt namelijk dat er een uitbreiding in ontwikkeling is en momenteel zou de ontwikkelaar op ongeveer 60% van de ontwikkelvoortgang zitten. De release staat voor ergens volgend jaar gepland. Gezien God of War: Ragnarök ruimte liet voor een spin-off/uitbreiding met Atreus, klinkt het allemaal best plausibel.

Sony heeft zelf nog geen directe hints gegeven dat er aan een uitbreiding gewerkt wordt, dus tot die tijd dienen we dit met een korreltje zout te nemen.