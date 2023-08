Preview | Party Animals – Party Animals, het klinkt als een gezellig feestje en de eerste beelden zien er ook erg schattig uit, maar vergis je niet. Deze partygame voor de Xbox Series X|S en pc kent een ietwat ruwe ondertoon, het gaat namelijk om elkaars leven zuur maken door tegen elkaar te strijden in een brawler opzet, alsook in minigames. Party Animals is al even in ontwikkeling en op de gamescom kregen we de mogelijkheid kennis te maken met deze vermakelijke titel die een interessant game lijkt te worden voor als je graag met vrienden lollige games speelt.

De beer, krokodil en het hert

Party Animals is van wat we gezien hebben op te delen in eigenlijk twee segmenten. Je hebt het stukje brawler gameplay en minigames. Het eerste is wat we voornamelijk gespeeld hebben, waarbij we uit een reeks van dieren konden kiezen die op een schattige wijze gepresenteerd worden. Daarbij kun je ook kiezen uit allerlei outfits, zodat je jouw dier gemakkelijk kunt herkennen tijdens de gameplay. Gezien het er vrij chaotisch aan toe kan gaan is het best wel handig om een goed referentiekader te hebben.

De opzet van de game in de brawler modus is eigenlijk heel eenvoudig. Je speelt in een team van twee – in ons geval althans – tegen drie andere teams van twee op een relatief klein platform. Het is zaak om elkaar te helpen bij het verslaan van de tegenstanders. Dit doe je door ze domweg het level uit te slingeren, maar daarmee is het niet gelijk gedaan. Als je buiten het level terecht komt, als het ware in een greppel, heb je een beperkte tijd om terug te klimmen naar het plateau waarop gevochten wordt. Als dat lukt, kun je je weer in de strijd mengen. Als dat niet lukt, dan is het einde oefening en ben je uitgeschakeld.

Het proberen elkaar uit een level te werpen levert gevarieerde potjes op. Soms is het in een minuut gedaan, maar soms duurt het minutenlang totdat het is gelukt. Doordat je ook met meerdere teams tegen elkaar speelt, ontstaat er een chaotische bedoeling en waggelen de dieren allemaal over elkaar heen op het plateau waar de gevechten zich afspelen. Daarbij moet je ook opletten dat je je teammaat niet uit het level gooit, want dat is namelijk ook mogelijk. Om het qua gameplay nog wat gevarieerder te maken, krijg je de beschikking over verschillende opties en dat is waar de game voor wat afwisseling zorgt.

Sla er op los

In de basis heb je slechts een handjevol moves. Zo kun je in het rond meppen, tegenstanders oppakken en voorwerpen oppakken. Het gaat allemaal wat ongemakkelijk, wat komt doordat alle personages echt waggelen en bij het minste geringste omvallen. Het is een bewuste manier van de gameplay op een klungelige manier aan je presenteren, wat voor een vermakelijk schouwspel zorgt. Het vastpakken van een tegenstander is wat het meest gedaan werd, maar je bent als je in de greep van een ander zit zeker niet kansloos. Je kunt springen, de andere kant op proberen te rennen en meer, wat voor hele grappige aangezichten zorgt.

Ook kun je zoals aangehaald voorwerpen oppakken die je kunt gebruiken om vijanden op afstand te raken, zoals een kruisboog. De levels worden voorzien van verschillende attributen om te gebruiken, maar je kan het ook gewoon met je handen/klauwen/poten doen. Geinig is trouwens dat als je uit een level bent gegooid en je niet op tijd terug bent, je niet de rest van de tijd met je duimen hoeft te draaien. Je krijgt namelijk de beschikking om voorwerpen vanaf een afstand in het speelveld te schieten. Zo is de bananenschil bijvoorbeeld handig om je tegenstander dwars te zitten, want die glijdt uit als die er overheen loopt. Als jou teamgenoot dan precies aanstalten maakt die vijand te pakken, komt zo’n beduusde val over de bananenschil erg goed uit, omdat die speler dan een paar tellen versuft op de grond blijft liggen.

Zo zijn er verschillende objecten die je in het spel kan slingeren, waarbij de objecten die meer impact zullen hebben (zoals een bom) meer tijd nodig hebben alvorens je het kan gebruiken. Elk object dat je in het spel kan gooien moet opgeladen worden, wat aangeduid wordt met muntjes. Hoe impactvoller een object, hoe meer muntjes je nodig hebt, wat dus langer duurt. Op die manier kunnen uitgeschakelde spelers dus alsnog proberen om tegenstanders dwars te zitten. Bij bijvoorbeeld nog twee man in het spel en zes uitgeschakelde spelers, betekent dit dat de objecten de spelers echt om de oren vliegen wat tot erg grappige situaties leidt. Als een team op een gegeven moment meerdere potjes gewonnen heeft, wint dat team het spel. Als afsluiter wordt er dan nog een groepsfoto gemaakt, waarbij iedereen elkaar ook weer in de weg kan zitten, wat hilarische plaatjes oplevert.

Minigames spelen

De brawler gameplay van Party Animals is relatief beperkt en simplistisch van aard, wat ongetwijfeld gedaan is om het toegankelijk te houden. De koddige dieren maken het ook een titel voor jong en oud. Daarbij kregen we een glimp van het menu te zien, waaruit we opmaken dat er best veel stages zijn om het op uit te vechten. En als dat genoeg is, dan is Party Animals voorzien van verschillende minigames om te spelen. We hebben hier slechts één van kunnen proberen en dat is voetbal, waarbij alle dieren door te springen en meppen de bal vooruit kunnen werpen met als doel te scoren, uiteraard. Het is een hele simpele voetbalvariant met een veel te grote voetbal, waarbij het hilarisch is om te zien dat acht dieren als een bezetene achter de bal aangaan en elkaar omver kegelen.

Met meerdere minigames lijkt het erop dat Party Animals ondanks de relatief simpele en misschien wat beperkte gameplay, genoeg te bieden zal hebben. De minigame die we speelden net zoals de gevechten, kennen een zeer lage instapdrempel wat het uitermate geschikt maakt voor iedereen. Bovendien heeft de visuele aankleding overduidelijk een wat vriendelijke stijl aangemeten gekregen om te zorgen voor een glimlach bij elke speler. Daarbij krijg je als speler de mogelijkheid om in te stellen hoe lang een game ongeveer duurt. Denk aan het aantal goals in deze specifieke minigame, maar ook het aantal wins dat nodig is in het gevecht om te bepalen wie het spel wint. Hierdoor kent Party Animals in theorie een hoog pick-up-and-play gehalte.

Voorlopige conclusie

Party Animals is precies wat de titel zegt, een feestje met dieren die op een aandoenlijke manier zijn vormgegeven. Maar laat je niet misleiden, het zijn flinke vechtersbazen die ondanks hun klungeligheid wel hun mannetje staan. Het ziet er naar uit dat Party Animals een game wordt voor jong en oud met genoeg variatie en plezier, wat het geschikt maakt voor leuke avonden met vrienden. We hebben echter een glimp van het spel gezien, dus het is nog even afwachten wat het totaalpakket te bieden heeft. Dankzij de toegankelijkheid, de mooie visuele aankleding en vermakelijke gameplay heeft het genoeg potentie om een goede partygame voor de Xbox (en pc) te worden.