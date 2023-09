Preview | Forza Motorsport – We hebben twee keer achter elkaar een Forza Horizon-game uitgebracht zien worden, maar Microsoft heeft natuurlijk ook Forza Motorsport. We stappen dit jaar af van het arcade circus, want dit jaar is het tijd voor een nieuw deel in de simracer franchise. Wij kregen op gamescom een korte presentatie te zien van de nieuwe Xbox racer en in deze preview delen we wat wij voorgeschoteld kregen. Behalve veel auto’s is het concept lichtelijk aangepast en ook lichten we een paar nieuwe features uit. Maar waar het eigenlijk echt om gaat zijn natuurlijk de auto’s zelf.

Ongelooflijke graphics

We vallen meteen met de deur in huis als het gaat om de graphics van Forza Motorsport. Wat ziet de game er ongelooflijk goed uit zeg. De verschillende bolides die we zagen waren verbluffend. De textures van de racewagens, het metaal dat van glanzend lak is voorzien… het weet alleemaal op een erg realistische manier de omgeving te reflecteren. Het is een flinke stap vooruit ten op zichte van, niet alleen de Horizon-games, maar natuurlijk ook Forza Motorsport 7. Alles lijkt te kloppen als het gaat om de graphics, want ook het asfalt is zo overtuigend dat we er zelfs een beetje van schrokken. Tel daarbij op dat de omgevingen er gepolijst uitzien en het is een game waar je je ogen bij uitkijkt.

Een van de ontwikkelaars van Turn 10 Studios koos een Audi RS5 als wagen en ging het Mugello circuit te Italië op. Hierbij kregen we ook het interieur van de wagen te zien. Het is om je vingers erbij af te likken. Alles komt erg verzorgd over en er valt ook weinig aan te merken op hetgeen we gezien hebben. Het is ook wel één van de dingen waar we ons sowieso het minst zorgen over maakten, maar zien is toch altijd geloven in deze industrie. Het meest indrukwekkende is nog wel de performance van de game: alles wat wij zagen draaide op een 4K resolutie en een (ogenschijnlijk) locked 60fps. Wij zijn verkocht.

Het idee

Er is een filosofie aanwezig tijdens het spelen van Forza Motorsport. Level, Build en Dominate. Hoe moet je dit precies zien? Er zijn verschillende soorten Cups waar je aan mee kan doen. Elke cup bevat een bepaald type auto waar je de keuze krijgt uit verschillende merken (zoals de Audi RS5 in dit geval). Rij je een race, dan krijg je XP door verschillende acties uit te voeren: auto’s inhalen, driften, netjes rijden, enzovoort. Op deze manier kan jij racewagen levelen en uitbouwen, en verder verbeteren. Het zal je geïnvesteerd houden in een bepaalde wagen omdat je betrokken blijft deze te configureren tot een snelheidsmonster.

Door verschillende van deze Cups te spelen, rijd je met verschillende racebolides, maar ook kun je op een vrij snelle manier veel variatie in rijervaring op doen. Zo zagen we een aantal van deze cups die vrij low tier auto’s bevatte, maar ook de wat snellere exotische bakken. Het is een mooi concept dat autoliefhebbers ongetwijfeld kunnen waarderen. Wat er verder nog aan activiteiten te beleven valt in de game is nog koffiedik kijken, maar met een release op 10 oktober hoeven we er niet al te lang meer op te wachten. Gelukkig, want wij kunnen niet wachten om veel van deze Cups helemaal uit te spitten.

Veel gebeurt onder de kap

Er zijn veel technische aspecten aangepakt in de game. Tijdens de presentatie is ons verteld dat ook de AI behoorlijk wat aanpassingen heeft ondergaan. Er is een soort overkoepelende analyse techniek die registreert wat veel voorkomende fouten op de baan zijn. Dingen als bijvoorbeeld een bocht net even te scherp nemen, een kort stukje over het gras heen, dat wordt allemaal afgelezen en gecombineerd met het gedrag van AI racers. Er zit namelijk een strafsysteem in de game verwerkt, dat als je roekeloos racet je op een correcte manier aangepakt wordt. Een gevalletje wat echt per ongeluk gebeurt wordt dan niet door de game afgestraft. Hiermee voorkomt men dat het een frustrerende aangelegenheid wordt. Dit is een aspect wat ons als muziek in de oren klinkt. We hebben dit ook in actie gezien en dit lijkt ontzettend goed te werken.

Een ander leuk detail is dat de game een dag- en nachtcyclus bevat: elke keer als je een race begint verschilt het op welke tijd van de dag je hieraan begint. Het weer speelt hier ook weer een rol in, waardoor geen enkele race hetzelfde is – zelfs bij meerdere malen spelen. Het zijn van die vrij vanzelfsprekende zaken, maar wel goed dat het aangestipt wordt en in de game verwerkt zit. Evenals de vele opties om de game zo toegankelijk mogelijk voor een beginnende racer te maken, of juist zo uitdagend mogelijk voor de puristen (bijvoorbeeld je startpositie bepalen).

Voorlopige conclusie

De presentatie was aan de korte kant, maar wist wel veel indruk op ons te maken. De typische Forza Motorsport structuur is wel te herkennen, maar komt ondanks zijn bekende looks erg fris over. De Cups zijn een leuk concept en ook de vele features klinken ons als muziek in de oren. Toch kunnen we maar niet ophouden over de graphics: de game is verbluffend mooi. De racewagens zien er goed uit en de omgevingen zijn minstens zo mooi. De technische aspecten die Turn 10 onder de kap heeft aangepakt klinken ook veelbelovend. Het is jammer dat we niet een stukje konden spelen, want de demo schreeuwde om zelf eens met de auto’s over het asfalt te gaan.