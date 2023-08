Nog ongeveer anderhalve maand te gaan en dan zullen motorsportfans aan de slag kunnen met Forza Motorsport. In aanloop naar de release heeft ontwikkelaar Turn 10 Studios twee terugkerende racebanen aangekondigd, namelijk het Mugello Circuit en Silverstone.

Beide banen zullen vanaf de release beschikbaar zijn in het spel. Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing, aangezien Silverstone speelbaar was in alle voorgaande Forza Motorsport-games. Het Mugello Circuit was behalve in de allereerste Forza Motorsport-game ook altijd beschikbaar.

Forza Motorsport is vanaf 10 oktober beschikbaar voor Xbox Series X|S en pc. Je kunt de nieuwe trailers hieronder bekijken.