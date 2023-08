Het is inmiddels vier jaar terug toen Gears 5 het levenslicht zag en sindsdien hebben we – los van de spin-off Gears Tactics – niks meer van de franchise vernomen. Het vermoeden is dat The Coalition druk bezig is met de ontwikkeling van het volgende deel, maar ook daar heeft men nog niks over losgelaten.

Toch is er weer wat hoop, ditmaal bij monde van XboxEra’s Nick “Shpeshal Nick” Baker. In de laatste podcast van XboxEra komt Baker namelijk aan het woord en vertelt hij dat de ontwikkeling van Gears 6 mogelijk beter gaat dan we zouden denken.

Daarbij kon de insider melden dat het volgende deel voortborduurt op de semi-open wereld aanpak die The Coalition heeft geïntroduceerd in Gears 5. Hoewel het geen volledige open wereld moet worden, moet Gears 6 wel meer open gaan worden dan zijn voorganger.