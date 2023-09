Preview | Hyenas – Vorig jaar op de gamescom hebben wij kennis mogen maken met Hyenas, een nieuwe IP van SEGA. Niemand minder dan Creative Assembly staat aan het roer van deze game, dus de verwachtingen zijn enigszins hoog. Bij de presentatie vorig jaar verkeerde de game nog in een flink vroeg stadium, dus veel ideeën waren nog niet echt uitgewerkt. Nu, een jaar verder, hebben we de game flink onder handen kunnen nemen. In deze preview zullen we vertellen wat Hyenas de moeite waard maakt en waarom je de game eigenlijk op je radar moet hebben.

De Hyenas

We werden in groepen van drie ingedeeld, waarbij iedereen een eigen Hyena (hero) kon uitkiezen. Eenmaal gelockt, werd de match gestart. Je wordt op een willekeurige plek op de map gegooid, en vanuit daar bepaal je als team wat je gaat doen. Het doel is natuurlijk zoveel mogelijk loot verzamelen, om daarna uit het level te ontsnappen bij een extractiepunt. Als eerste Hyena kozen wij Dale S. Tucker, of beter gezegd Digits. Digits is een vrolijke meneer die graag knalt met zijn M60 machinegeweer. Als extra vaardigheid kan hij vlammende discs gooien, om bepaalde punten een beetje af te knellen. Een andere kerel met wie we speelden was Mozie. Een beetje een rechttoe rechtaan soldaat-type hero: met een AK-47 volop knallen en in aanvulling daarop konden we met z’n grenade launcher volop op tegenstanders schieten.

De rest van de Hyenas hebben we niet kunnen uitproberen, maar aan variatie in ieder geval geen gebrek. Wie je ook kiest, de gameplay spreekt best wel voor zich: in elk level moet je items verzamelen om jezelf te upgraden. Hetzij health packs, kogels, maar ook armor upgrades en meer. Dit zul je nodig hebben als je de MURFS (bewaking) gaat bestrijden. Het is eigenlijk een simpel principe, je loot, knalt, loot en ontsnapt aan het einde. Voor de grote buit moet je naar een kluis gaan, wat op de map geel aangegeven staat. Hier vind je ook de meeste weerstand van MURFS, maar tegelijkertijd is dat ook het moment om alles uit je Hyena te trekken.

Er is veel waar je op moet letten

Als de MURFS nog niet genoeg waren, zijn het de andere spelers wel die je het leven zuur proberen te maken. Wanneer je in het heetst van de strijd zit met de MURFS, kan al je loot gestolen worden door de vijandelijke spelers. Het is een goed concept, en een die we zeker kunnen waarderen, maar we gaan er niet om liegen als we zeggen erg overrompeld te zijn geweest tijdens het spelen. Het scheelt dat de gameplay ontzettend goed werkt, maar als je Hyenas voor de eerste keer speelt, is er veel waar je op moet letten. Dit merkten we al toen we een presentatie vooraf kregen met uitleg: er werd erg veel uitgelegd. Hyenas biedt veel in zijn gameplay, wat uiteindelijk wel een pluspunt is.

En dat kunnen we ook beamen: we hebben in onze speelsessie heel veel plezier gehad met Hyenas. Iets wat erg opviel in de gameplay was het gebruik van zero-g. Er zijn namelijk stukken in de game die geen zwaartekracht hebben en hier zul je van oppervlakte naar oppervlakte moeten vliegen met je stuwrakketen (elke Hyena heeft dit). Dit werkt erg goed en is vooral leuk om te doen. Zeker als je dit combineert met een lekker potje knallen op robots of spelers, dan krijgt de game ineens een andere gekke draai, doordat verticaliteit en zweverigheid een leuke afwisseling bieden op het normaal rondrennen en knallen. Er gebeurt voortdurend wel iets in een potje, waardoor de gameplay op zich niet snel zal vervelen.

Nog steeds een beetje onduidelijk

Er is echter een groot vraagstuk wat nog niet helemaal beantwoord is. Wat is nou precies de motivatie om keer op keer loot te verzamelen? Natuurlijk, een paar keer een Sonic pluchebeest jatten is zeker lachwekkend, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat nu het hoofddoel van de game is. Vorig jaar hadden we eigenlijk hetzelfde probleem. Hopelijk wordt dit een stuk duidelijker als de game beschikbaar is, want nu tasten we nog in het duister. Voor nu is het rondknallen en loot verzamelen echter een geinige bezigheid, maar tegelijkertijd bekruipt ons wel enigszins het gevoel dat we het na een paar keer wel weer gezien hebben. In die zin hopen we dat de gameplay straks genoeg ondersteuning krijgt van secundaire elementen om lang te blijven boeien, want die is in orde.

Voorlopige conclusie

Hyenas lijkt een hele toffe game te worden: voortdurend actie, leuke PvP-gevechten en een hoop diversiteit in de gameplay. Alles werkt ook gewoon lekker en in teamverband spelen is lachen. De game heeft een hoog fun gehalte en zeker in de categorie online games kunnen we zo’n titel op de markt gebruiken. Het is voor nu de grote vraag voor hoe lang de game spelers kan blijven boeien. We snappen nog niet helemaal de motivatie: je moet loot verzamelen, maar waarom eigenlijk? We hebben weinig kunnen bespeuren wat je eventueel kunt vrijspelen of iets van beloningen die ons de moeite waard lijken om voor te grinden. We zullen dit moeten afwachten tot aan de release.