Stelen van de rijken kennen we van verhalen als Robin Hood, maar dit komt ook terug in diverse games. Hyenas, de nieuwe sci-fi shooter van Creative Assembly, is zo’n game die dat concept als kern hanteert. Hoewel we in onze preview onze twijfels hadden over de alpha beelden die we gezien hebben, zien we wel potentie in deze chaotische shooter.

Pc-spelers kunnen op het moment een alpha spelen die vandaag een nieuwe map krijgt. De ontwikkelaar heeft een korte video gedeeld van de map ‘We took Manhattan’. Zoals de naam al suggereert, staat de stad New York centraal op deze map. In het midden van de map zal je het Vrijheidsbeeld vinden dat gewichtsloos rondzweeft. Deze map is compacter dan de vorige alpha map ‘Greed is Good’, dus wie van intense actie houdt zit op deze map goed.

Wie zich nog graag wil inschrijven voor de alpha van Hyenas, kan dat hier doen. Er zullen alpha tests plaatsvinden van 17 tot 20 februari, 10 tot 13 maart en 31 maart tot 3 april.