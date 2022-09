Preview | Hyenas – Het concept van loot verzamelen terwijl anderen dit weer kunnen afpakken, komt steeds meer en meer in games voor. Een mooi voorbeeld is The Division, die dat concept had in z’n Dark Zones, daar waar Escape from Tarkov dit concept als kern gebruikt. Je waant je in een level met veel AI tegenstanders die je dient te verslaan terwijl andere spelers (of teams) jou opjagen om je kostbare items af te nemen. In Hyenas staat dit concept centraal in een futuristische setting. Met een team strijd je tegen een bevoordeelde groep terwijl andere Hyenas je leven zuur maken. Tijdens de gamescom hebben wij de eerste gameplay beelden mogen aanschouwen tijdens een korte presentatie van Creative Assembly.

Interessant concept

Zoals eerder aangegeven, ben je lid van de Hyenas, een groepering die strijdt tegen een stel rijken die de Aarde in puin hebben achtergelaten. In plaats van het redden van onze blauwe planeet is de keuze gemaakt om Mars te koloniseren en daar te vertoeven in rijkdom. De Hyenas vinden dat dit niet kan en strijden tegen deze absurde situatie. Zie daar, een gerechtvaardigde motivatie om te vechten tegen rijke stinkerds en het is zaak om hun leven zuur te maken. Dit doe je door kostbaarheden te stelen op een ruimtestation. De stijl is vooral absurd te noemen, want de Hyena personages zien er lekker divers uit en de art-style van de game maakt het tot een hilarische bedoeling dankzij de cartoony Borderlands-achtige vibe.

Als één van de voorbeelden van het soort loot dat je zult stelen, werd er een Sonic figurine getoond. Dit zet toch wel de toon voor een niet al te serieuze game. De rijkerds zitten natuurlijk ook niet stil en hebben een AI bewakingsteam waar je tegen zult moeten knallen. De MFPF (AI) zijn er in verschillende soorten en maten, die door de Hyenas ‘murphs’ genoemd worden. Zij zetten echter groot geschut in om de rebellen tegen te houden. Denk aan murphs die lijken op een SWAT-team, maar ook gewone murphs met standaard schietijzers en zelfs mini mechs die staan te popelen je vol te pompen met lood. Het gaat er hard aan toe, dus aan actie geen gebrek. De gameplay beelden die wij voorgeschoteld kregen zag er zeker actievol uit, waar ook genoeg plezier uit te halen valt.

Chaotisch en volop actie

Er komt een hoop om de hoek kijken bij de gameplay. De zes verschillende soorten Hyenas die we zagen zijn uiteenlopend in stijl en vaardigheden. Zo zagen we een vrouwelijke sniper die op een lange afstand zeer dodelijk is. Daarbij heeft zij de mogelijkheid om als verkenner mensen te spotten binnen een bepaalde afstand. Erg handig, net zoals een Foam gun, waarmee je vijanden kan blokkeren met muren van schuim of kunt vastzetten. Het ‘unieke’ aan Hyenas is het Zero-G concept. Er zijn namelijk delen op de map (of verschillende maps) die geen zwaartekracht kennen en waar je dus doorheen vliegt/zweeft. De gevechten worden op deze manier dynamischer en het wisselt ook het tempo van de game een beetje af. Alleen maar rennen van Vault naar Vault is immers ook wat saai, niet?

De Vaults zijn de plekken waar je de loot kunt bemachtigen. Deze Vaults dien je te hacken alvorens ze opengaan en terwijl je wacht, zul je tegen de murphs vechten. Tijdens, of nadat je de loot hebt gerausd, kan je vervolgens weer aangevallen worden door één van de andere vier Hyena teams (in totaal zijn er vijf teams op een map), die ook met elkaar strijden. Oftewel tot het bittere einde moet je vechten voor jouw loot met heftige concurrentie om te weerstaan. Op bepaalde ‘VIP punten’ kan je trouwens de map verlaten om zo weer even tot rust te komen en je loot permanent te behouden. Dit doet erg denken aan Rainbow Six Extraction, waarin je eveneens bepaalde punten hebt om uit het level te stappen en je verdiende XP definitief in te cashen.

De alpha beelden waren erg… alpha

Het jammere van deze presentatie is dat we eigenlijk met meer vragen opgescheept zitten dan dat we echt een duidelijk beeld kregen van wat we van de game op termijn mogen verwachten. De balans in moeilijkheidsgraad is bijvoorbeeld iets waar de ontwikkelaars nog definitieve keuzes over moeten maken. Zo vroegen wij of de vijanden per Vault die leeggeroofd wordt bijvoorbeeld sterker worden. We vroegen ons ook af wat voor progressie-concept de game bevat en wat het doel van de loot is, want een Sonic figurine is leuk, maar daar kan je op het eerste oog verder niet zoveel mee. Dat je moet stelen van de rijken snappen we in het geval van de Hyenas qua narratief, maar wat de spelers er precies aan hebben is nog een groot vraagstuk en iets waar de ontwikkelaars nog niet over uit zijn.

Ondanks dat we nadrukkelijk alpha beelden te zien kregen, was dit wel onze eerste indruk. Hoewel Hyenas in potentie een game kan zijn waar je veel plezier uit kan halen, is het tot dusver een technische rotzooi. Stutters waren heftig zichtbaar en ook de animaties waren niet bepaald verfijnd. De Borderlands-achtige stijl is echter geslaagd te noemen, maar de omgevingen lijken dan weer een beetje saai te zijn. Het is ook vooral omdat we nog niet duidelijk kunnen zien wat je gemotiveerd moet houden om de game op langere termijn te blijven spelen. Er moet meer duidelijkheid komen over wat de ontwikkelaars precies willen en ook zal de game zich meer moeten laten zien op het moment dat men verder is in de ontwikkeling, willen we echt enthousiast worden over Hyenas.

Voorlopige conclusie

Hyenas heeft een leuke grafische stijl en vooral een interessant multiplayer concept. De gevechten zagen er chaotisch uit en de spanning dat een ander team je loot kan afpakken lijkt boeiend genoeg om de gameplay interessant te houden. Het Zero-G aspect is echter niet bepaald overtuigend, maar er is meer wat nog niet weet te overtuigen. We zijn namelijk nog een beetje zoekende naar wat de motiverende factor moet zijn om de game langdurig te blijven spelen. De verschillende personages (waarvan we er zes hebben gezien en waar er zeker nog tien bij zullen komen) lijken divers, maar de loot die je moet zien te bemachtigen is dan weer niet echt interessant. Althans, het is onduidelijk wat je er mee kunt doen en wat de progressie in algemene zin is. De game verkeert nog in een alpha fase en dat is duidelijk te zien (ook op technisch vlak), dus eigenlijk kunnen we er meer over kwijt als we de game in een verder stadium zien.