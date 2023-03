Ontwikkelaar Creative Assembly heeft Hero-Ki geïntroduceerd, een op Sonic gebaseerd personage voor de aankomende multiplayergame Hyenas. Deze cosplayer beschikt over de unieke vaardigheid om het uiterlijk van anderen aan te kunnen nemen. Uiteraard loopt hij er zelf bij als een groot eerbetoon aan het Sonic-universum.

Naast het introduceren van een nieuw personage, hebben ontwikkelaar Creative Assembly en uitgever SEGA ook laten weten dat de gesloten alpha van de game inmiddels van start is gegaan. Daar kun je je hier voor inschrijven. De game lanceert later dit jaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.