Niet al te lang geleden kwam uitgever SEGA met het nieuws dat ze de shooter HYENAS – die al een tijd in ontwikkeling was bij Creative Assemly – geannuleerd hebben. Het Japanse bedrijf gaf als reden dat ze minder omzet in Europa hebben gedraaid en daarna een kritische blik hebben geworpen op projecten bij hun Westerse studio’s.

De PvPvE-shooter is hier dus het slachtoffer van geworden en nu heeft een video van Volound – met uitspraken die overeenkomen met wat VGC heeft gehoord – onthuld wat er zoal fout is gegaan tijdens de ontwikkeling. Zo benoemen anonieme ontwikkelaars een gebrek aan leiderschap en richting, een engine die halverwege vervangen moest worden en dat ze een markt wilden betreden die eigenlijk al verzadigd is.

Daarbij zou HYENAS het grootste budget ooit hebben gehad, voor een game die uit de stallen van SEGA zou komen, zo’n 100 miljoen dollar. Regisseur Neill Blomkamp zou daarnaast kort betrokken zijn geweest bij het project en zo worden er in de onderstaande video nog meer interessante zaken onthuld