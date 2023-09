Creative Assembly werkt al lange tijd aan de game HYENAS, zo zagen we de game vorig jaar en dit jaar op de gamescom in actie. Hoewel we nog niet helemaal overtuigd waren van het effectieve doel in de game, was de gameplay zonder meer vermakelijk. Het leek ook goed vorm te krijgen, des te opmerkelijker is nu het bericht vanuit SEGA dat ze de game annuleren.

SEGA heeft in Europa minder omzet gedraaid dan geanticipeerd en om daarop te reageren hebben ze elke titel van Westerse ontwikkelaars bekeken en op basis daarvan besloten wat ze ermee wilden doen. HYENAS kwam hierbij ook aan bod en SEGA heeft besloten de game nog voor de release te annuleren, waarmee de titel dus definitief in de prullenbak terecht komt.

Ook zijn er wat onaangekondigde titels geannuleerd.

“In response to the lower profitability of the European region, we have reviewed the title portfolio of each development base in Europe and the resulting action will be to cancel “HYENAS” and some unannounced titles under development. Accordingly, we will implement a write-down of work-in-progress for titles under development.”