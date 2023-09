Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat Charles Martinet niet langer de stem van Mario zal vertolken. In plaats daarvan kreeg de beste man een nieuwe ‘rol’, namelijk die van Mario Ambassador. Het enige probleem is dat Martinet zelf niet precies weet wat dit inhoudt.

Nintendo zelf omschrijft een Mario Ambassador als iemand die de wereld rondreist om het plezier rondom het personage Mario te delen met fans. Martinet is van mening dat hij dit al jarenlang doet, dus hij heeft geen idee wat zijn nieuwe functie precies betekent.

Volgens NintendoLife heeft de voormalige stem van Mario tijdens een panel gezegd dat hij in de komende tijd waarschijnlijk zelf zal ontdekken wat zijn nieuwe rol nu precies is.

“I’m not retired as it were, I don’t know how – but I’m an ambassador and as we step forward into the future I will learn – we’ll all learn what exactly that is. But in the meantime… I’m always an ambassador of Nintendo and Mario and all of these events because I just cherish every moment of it, and I hope your love of the games continues and grows the way mine does, so thank you so much.”