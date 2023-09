Een nieuwe Mass Effect is al lang in ontwikkeling, maar gezien het project zich nog steeds in een pre-productiefase bevindt, blijven details eerder schaars. Af en toe glippen er echter geruchten door de mazen van het net. Jez Cordon, een journalist van Windows Central, heeft op de Xbox Two podcast bijvoorbeeld aangegeven dat het best eens zou kunnen dat de nieuwe Mass Effect géén openwereldstructuur volgt.

De vorige titel in de franchise – het eerder wisselvallig onthaalde Mass Effect: Andromeda – dropte spelers wel in een soort open wereld, daar waar de originele trilogie met levels werkte. Als Cordon gelijk heeft, zou dit dus betekenen dat ontwikkelaar BioWare bewust teruggrijpt naar de succesformule van weleer. Neem het nieuws echter met een flinke korrel zout. Cordon geeft immers zelf al aan dat hij niet helemaal zeker is.