Met de maand augustus die inmiddels achter ons ligt, heeft Sony weer bekendgemaakt welke games het vaakst werden gedownload in die maand. We zien bij de PlayStation 5 een paar nieuwe titels terugkomen in de top 20, maar de absolute topper was wederom Grand Theft Auto V.

Armored Core VI: Fires of Rubicon kwam vorige maand uit en die komt op de vierde plaats binnen, die moet de andere nieuwkomer – The Texas Chain Saw Massacre – voor zich dulden. Verder bestaat de lijst vooral uit titels die al lange tijd verkrijgbaar zijn.

Opvallend is ook dat Firewall Ultra gelijk de top plek pakt bij PlayStation VR2 daar waar de game erg teleurstelt. Hieronder op een rijtje de games die in augustus het vaakst werden gedownload op verschillende platformen en in verschillende categorieën.

PS5

Grand Theft Auto V FIFA 23 The Texas Chain Saw Massacre Armored Core VI: Fires of Rubicon Remnant II Assassin’s Creed: Valhalla F1 23 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 The Witcher 3: Wild Hunt Atlas Fallen Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare II Among Us No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Star Wars Jedi: Survivor Football Manager 2023 Diablo IV

PS4

Minecraft Red Dead Redemption FIFA 23 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 EA Sports UFC 4 A Way Out Gang Beasts Tekken 7 theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed: Origins The Forest Gran Turismo Sport Hogwarts Legacy Goat Simulator House Flipper Outlast Unravel Two Assassin’s Creed: Valhalla Monopoly Plus

PS VR2

Firewall Ultra Pavlov Beat Saber Crossfire: Sierra Squad Green Hell VR Red Matter 2 Swordsman VR Kayak VR: Mirage The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution The Room VR: A Dark Matter

PS VR

The Walking Dead Onslaught Job Simulator Creed: Rise to Glory Beat Saber Sniper Elite VR Astro Bot: Rescue Mission SUPERHOT VR The Guy VR DOOM 3: VR Edition Swordsman VR

Free-to-play (PS5 + PS4)