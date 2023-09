Nog een maand en dan is Forza Motorsport verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc. We krijgen steeds meer van de game te zien en nu heeft ontwikkelaar Turn 10 een nieuwe video uitgebracht die aan de lange kant is. De video duurt namelijk bijna 18 minuten en laat een hoop zien.

Vanzelfsprekend zien we races op verschillende circuits, maar daarnaast komen ook andere elementen van de racer aan bod. Zoals het maken van een personage en het selecteren van een auto. De nadruk ligt echter op het racen en om daar een goede indruk van te krijgen, check je de onderstaande video.