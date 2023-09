Gisteren vierden we de aankomende lancering van Mortal Kombat 1, maar nu is er minder goed nieuws over de vechtgame naar buiten gekomen. Bij de release van het spel zal er namelijk een feature ontbreken.

NetherRealm Studios heeft in een X-post aangekondigd dat ze bezig zijn met het implementeren van cross-play, maar dat dit niet gereed zal zijn bij de lancering van Mortal Kombat 1. Deze functie zal op een later tijdstip worden toegevoegd via een update. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze update ongeveer beschikbaar zal worden gesteld.

“Launch is just around the corner and we can’t wait for everyone to sink their teeth into MK1. Regarding Kross-Play, it will not be available at launch, but know we are hard at work at implementing the feature into the game and it will be koming post launch.”