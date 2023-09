De Nintendo games hebben door de jaren heen een flinke hoeveelheid iconische personages geleverd en vaak worden deze omgetoverd tot een amiibo die je kunt aanschaffen. Veel figuren zijn al beschikbaar, maar een toch wel bekend personage ontbrak nog steeds: Sora.

Sora is natuurlijk bekend van Kingdom Hearts en hij zat ook in Super Smash Bros. Ultimate, daarom wordt er nu van hem ook een amiibo gemaakt. Nintendo heeft de Sora amiibo nu officieel aangekondigd en bevestigd dat deze ergens volgend jaar zal verschijnen. Wat de prijs gaat zijn of de exacte releasedatum is, is nog niet bekendgemaakt.

Hieronder kan je een afbeelding zien van de Sora amiibo.