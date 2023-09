Preview | Sonic Superstars – De klassieke Sonic-game keert weer terug. Een 2D Sonic, waarin de assets geen pixelstijl hebben zoals in Sonic Mania, maar volledige 3D modellen. Een 2.5D game om precies te zijn dus, waarin de blauwe egel er beter dan ooit uitziet. Want wat we al kunnen verklappen, is dat de game grafisch echt genieten is. Op gamescom hebben wij verschillende levels kunnen spelen (hetzij met beperkte tijd) en we delen hier onze ervaring. Het leuke van Sonic Superstars, is dat het veel focus legt op samenspelen. De oude rotten onder ons denken er vast nostalgisch aan terug: gezellig naast elkaar op de bank zoals vroeger. Dit hebben wij ook gedaan met een andere journalist, want ook de vrienden van Sonic zitten in dit spel!

Een verzorgde presentatie

We kregen de mogelijkheid om meteen te beginnen in een zeer imponerend level: Cyber Station. Dit level weet een Tron-stijl te combineren met flipperkast elementen wat voor een bijzondere presentatie zorgt. Dit werd afgewisseld met wat Pac-Man vijanden, waarmee de old school gamey sfeer goed wordt neergezet. Hierbij valt op dat de game er erg crisp uitziet. Zo is het grafisch erg gepolijst en strak, terwijl het die zeer herkenbare Sonic-vibe heeft. Ditzelfde geldt ook voor de andere levels die we konden spelen. Een look-a-like van Green Hill bijvoorbeeld, wat een typisch level te noemen valt, maar daarom niet minder interessant is. Met dolle, dwaze loopings en half-pipes waar je doorheen kunt rennen is het klassieke Sonic gevoel van weleer duidelijk terug te zien in deze game.

We konden nog een paar andere levels spelen, maar de eerder genoemde waren toch wel de hoogtepunten. Zo hebben we ook (heel kort door gebrek aan tijd) een jungle level kunnen spelen, dat net even wat minder indrukwekkend was. Daarnaast hebben we ook wat baasgevechten meegemaakt en die volgen wederom een klassiek recept. Dr. Eggman die met zijn vliegende schotel aan komt kakken om jou weer met één of ander groot robot-beest te vermalen tot gehakt. Het is vooral ouderwetse fun, veelal door de indrukwekkende levels met diverse parcours elementen die inherent zijn aan de Sonic franchise. In (couch) coöp komt daar natuurlijk een extra laag plezier bij kijken, alleen valt er wel een kanttekening bij te plaatsen.

Coöp is een chaos

De verschillende personages hebben kleine verschillen ten opzichte van elkaar. Sonic is gewoon heel snel, Tales kan een beetje zweven, maar Knuckles is dan weer beduidend trager. Iets wat een beetje een bekend gegeven is binnen de franchise. Gezien je met vier man deze game kunt spelen (Amy is het vierde personage), kan bij een hoog tempo de één achterblijven op de rest. Een systeem dat dit deels opvangt zal je laten respawnen als je te ver buiten beeld komt. Dit kan nog wel voor wat verwarrende situaties zorgen waarbij je het overzicht verliest, maar er is iets nodig om de achterblijvers zich niet nutteloos te laten voelen.

Samen spelen is uiteindelijk wel erg leuk en zelfs lachwekkend, zeker bij de baasgevechten is het samen stoeien met een grote machine een leuke uitdaging. Alleen door de reguliere levels heen kan het voor chaotische momenten zorgen. Hoe het uiteindelijk echt tot zijn recht komt is natuurlijk even afwachten. Daar komen we in de review vanzelfsprekend op terug. Je hebt daarnaast natuurlijk de mogelijkheid om in je eentje de game te spelen, dus als je geen vrienden in de buurt hebt is dat een mooi alternatief.

Klassiek, maar met een moderne twist

In de kern speel je eigenlijk een klassieke Sonic-game en dat is voor de liefhebbers natuurlijk een dik pluspunt. Tegelijk biedt de game ook compleet wat nieuws: het level design is vaak erg complex, met hele toffe kronkels en gimmicks, en dat allemaal op hoge snelheid, wat in combinatie met de snappy gameplay de game tot een mooie nieuwe aanwinst in de franchise maakt. Het is ook vooral het grafische aspect wat de frisheid doet benadrukken. Er is echter nog veel waar we naar benieuwd zijn zodra de game gelanceerd is: de verschillende coöp elementen, verdere diversiteit in de levels en ook de eindbazen. We hebben van alles slechts een glimp gezien, dus we kijken met plezier uit naar de volledige game, want de korte speelsessie bracht in ieder geval genoeg plezier.

Voorlopige conclusie

Sonic is terug op een hele klassieke manier. De gameplay is wat je kent van vroeger en ook de couch coöp is iets wat je nostalgische gevoelens geeft. Terwijl het old school gevoel er dus goed in zit, kent de game een behoorlijk moderne ondertoon: grafisch is het prachtig en gepolijst, de levels zijn origineel en complex, en de personages zien er goed uit. Bovendien is de gameplay responsief. Sonic Superstars is iets waar de echte Sonic fan laaiend enthousiast van zal worden. We zijn alleen nog een beetje benieuwd naar hoe de volledige coöp tot zijn recht zal komen. Soms kan dit er nogal chaotisch aan toe gaan, al kan dit ook weer voor leuke, melige momenten zorgen. De game verschijnt op 17 oktober voor de PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S, Nintendo Switch en pc.