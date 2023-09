Met Sonic Superstars keert SEGA terug naar de klassieke 2D-platformer roots van Sonic the Hedgehog en veel iconische personages zijn weer aanwezig. Je kan de game spelen met 4 figuren en dat zijn: Sonic, Tails, Amy en Knuckles. Dit om de snode plannen van Dr. Robotnik te saboteren. In Superstars krijgen we compleet nieuwe Zones voorgeschoteld en dat gaat uiteraard gepaard met muziek.

Om je daar alvast een voorproefje van te geven, heeft SEGA nu één van de nummers uit de soundtrack vrijgegeven. Dit nummer is te horen tijdens ‘Pinball Carnival Zone – Act I’, is erg vrolijk en staat bol van de energie. Net als met de gameplay keert ook de muziek terug naar de roots met tracks als deze. Hieronder kan je het nummer beluisteren. Sonic Superstars ligt vanaf 17 oktober in de schappen.