Met Sonic Superstars komt er in de nabije toekomst weer een game uit waar menig Sonic-fan enthousiast over kan worden. Dit zijn toch de woorden die in onze preview de revue passeerden. De game bevat ook een Battle Mode en in deze modus zal je het online tegen maximaal zeven andere spelers kunnen opnemen, terwijl dat lokaal met maximaal vier man mogelijk is. Je neemt het tegen hen op in verschillende competities, gaande van races tot overleven.

De races spreken wel voor zich, maar verder heb je nog Zap Scrap, Star Snatcher en Survival. In Zap Scrap probeer je anderen te raken met kogels, om zo punten te verdienen. Raken zij jou, dan verlies je punten. Star Snatcher is eigenlijk ook wat de naam zegt, je moet zoveel mogelijk sterren verzamelen en bij het oplopen van schade, verlies je een ster. Tot slot is er nog de Survival modus waarin je met een hoop kanonskogels bekogeld zal worden en zaak hierbij is om zo lang mogelijk in leven te blijven.

Dit klinkt als vier geinige minigames die je, zeker met een stel vrienden, heel wat plezier zal opleveren. Sonic Superstars komt op 17 oktober uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Hieronder vind je de gameplay video van de Battle Modus terug.