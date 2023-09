Aanstaande dinsdag verschijnt Mortal Kombat 1 en die game neemt behoorlijk wat schijfruimte in. Daar komt nog wat bij, want de titel krijgt een day-one patch, waarmee nog wat oneffenheden gladgestreken worden.

De patch notes van deze update zijn nu bekendgemaakt en hebben we hieronder op een rijtje gezet. Binnenkort lees je in onze review wat we van Mortal Kombat 1 vinden, gezien we er al een aantal dagen mee bezig zijn.