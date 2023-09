Microsoft heeft meermaals aangegeven dat ze niet halverwege deze generatie met een verbeterde Xbox Series console zullen komen – als het ware een Pro variant. Dit sluit de komst van nieuwe modellen echter niet uit, wat nu per ongeluk is gelekt via documenten in de zaak tussen de FTC en Microsoft.

The Verge heeft veel documentatie online gezet en hieruit blijkt dat Microsoft volgend jaar met een nieuw Xbox Series X model komt, dat momenteel nog codenaam Brooklin heeft. Dit nieuwe model stapt van het vierkante design af om meer op een cilinder vorm in te zetten. Qua opslag kent de console 2TB ruimte, een USB-C poort aan de voorkant en het ontbreekt het apparaat aan een disc drive.

De console zou met een gloednieuwe controller komen. Deze heeft als codenaam Sebille en is voorzien van een accelerometer voor gyro ondersteuning. Microsoft geeft hierbij ook aan dat de controller haptische feedback kent en de knoppen zouden stiller moeten zijn. De sticks zouden modulair en verstelbaar zijn. Andere specs zijn dat de console Wi-Fi 6E ondersteuning zou bieden en Bluetooth 5.2.

De prijs van de console zal op $499 liggen, wat overeenkomt met de Xbox Series X launch prijs een paar jaar terug. Deze console zou in november 2024 moeten verschijnen, maar nog voor die release verschijnt er een Xbox Series S refresh in september. Deze console komt met 1TB opslag en ook Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2 ondersteuning, samen met de nieuwe controller.