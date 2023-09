2023 is al een enorm druk jaar en daar wordt in oktober wederom een titel aan toegevoegd. Dan lanceert Forza Motorsport namelijk en voor degene die op de dag van release zo snel mogelijk wil spelen, is er goed nieuws: je kunt de racer namelijk vanaf nu pre-loaden.

Dit werd gespot door JosephNv8 op X en daarmee is ook meteen bekend hoeveel ruimte de game van je SSD in beslag zal nemen: Forza Motorsport vraagt namelijk maar liefst 132GB aan ruimte. Gezien de release begin oktober is, heb je dus ruim de tijd om de boel binnen te halen.

Forza Motorsport is vanaf 10 oktober verkrijgbaar voor pc en Xbox Series X|S. De game zal bovendien vanaf dag één op Game Pass beschikbaar worden gesteld.