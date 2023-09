In juni kondigde Atlus twee Persona-games aan, namelijk Persona 3 Reload en Persona 5 Tactica. De eerstgenoemde is min of meer een remake van Persona 3 en pakt onderdelen uit Persona 5 om het wat moderner en frisser te maken. Deze game is inmiddels al voorzien van een releasedatum in februari aankomend jaar en ziet er ook prima uit in de nieuwe trailer.

Hierin krijgen we meer van het verhaal te zien en ook de nodige gameplay. We zien onder andere dat de Baton Pass feature van Persona 5 in deze remake verwerkt zit en dat sommige scenes uit het verhaal verder uitgebreid zijn. Hoe het verhaal er nu dus uitziet tot in de details, is dus een leuke verrassing. Hieronder kan je de nieuwe trailer bekijken.