Ontwikkelaar Milestone heeft de plannen voor toekomstige Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged-content onthuld. De studio heeft onder andere bekendgemaakt dat het van plan is meer dan 45 nieuwe voertuigen uit te brengen, bovenop wat bij de lancering beschikbaar is.

Op dit moment staan er twee seizoenspassen gepland voor het racespel. De eerste seizoenspas is inbegrepen bij de Deluxe editie van Hot Wheels Unleashed 2 en geeft toegang tot het Twin Mills Unleashed Edition-voertuig, een Acceleracers All-Star pack in oktober, het Speed en Stijl-pack in november, een Fast-X-pack en Acceleracers-uitbreiding in december, en de Honda Modern Classic- en Made in Italy-packs in februari 2024.

De tweede seizoenspas is inbegrepen bij de Legendary editie van het spel en bevat het Highway 35 World Race-pack, het Monster Trucks-pack, de Fast & Furious-uitbreiding, het Old But Gold- en Alien Encounters-pack, en het Mercedes-Benz-pack.

Elk pakket bevat één nieuwe omgeving, vier voertuigen en een set om je profiel aan te passen. Naast de content in de seizoenspassen is Milestone ook van plan om gratis content uit te brengen.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged is beschikbaar vanaf 19 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.