Eind mei werden Hot Wheels liefhebbers aangenaam verrast nadat een gerucht waar bleek te zijn. Hot Wheels Unleased 2: Turbocharged is inderdaad in de maak en werd eerder deze maand officieel onthuld. Bij de onthulling kregen we nog geen gameplay te zien, maar nu wel!

Zo is de eerste gameplay trailer van Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged verschenen en het geeft gelijk een duidelijk beeld van wat je mag verwachten. De trailer is iets langer dan 3 minuten en veel verschillende features worden aangehaald. Zo zien we onder andere dat quads en motoren zich aan het rijtje voertuigen toevoegen en dat voertuigen zijn voorzien van verschillende voor- en nadelen.

Hieronder bekijk je de eerste gameplay trailer. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged verschijnt op 19 oktober.