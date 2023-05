In september van 2021 konden we heel wat raceplezier beleven met de kleine wagentjes van Hot Wheels in Hot Wheels Unleashed. De game werd indertijd, alhoewel het zeker geen meesterwerk is, best prima ontvangen en veel gespeeld. We zijn nu bijna twee jaar verder en intussen duiken de eerste geruchten op over het al dan niet bestaan van een sequel.

Ongeveer een maand geleden werden er plots beelden op Reddit geplaatst die leken te bevestigen dat een tweede deel wel degelijk in de maak is en dit onder de naam ‘Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged’. De bekende (en betrouwbare) leaker billbil-kun heeft dit nu bevestigd.

De sequel zou in de nabije toekomst uitkomen en wordt wederom gemaakt door Milestone. We leren ook bij dat de game drie versies zal hebben: Standard, Deluxe en Legendary. Die laatste twee geven toegang tot extra DLC, waaronder Season Passes (waarvan er momenteel twee op de planning zouden staan). Milestone zelf heeft hier nog geen officieel nieuws over gegeven, dus we wachten nog even af tot ook zij het startschot geven van deze nieuwe race.