Review | Hot Wheels Unleashed – Milestone is allesbehalve onbekend met het maken van racegames, want zij hebben al veel verschillende titels in dit genre op hun naam staan. Zo is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor onder andere de MotoGP-, RIDE- en Monster Energy Supercross-series. Er is één ding wat al deze games met elkaar gemeen hebben buiten dat het racegames zijn: het zijn simulaties. Het is dan ook opvallend dat juist Milestone gekozen heeft om Hot Wheels Unleashed te ontwikkelen. Dit is namelijk een arcade racer en dat is toch net wat andere koek, helemaal als je al jaren voornamelijk simulaties hebt gemaakt.

Voor alle leeftijden

Voor degene die niet bekend zijn met Hot Wheels: dit is een lijn van miniatuurauto’s die al meer dan 50 jaar op de markt is. Het was oorspronkelijk als kinderspeelgoed bedoeld, maar langzaam maar zeker waren het ook volwassenen die gecharmeerd raakten van de kleine wagentjes. Terwijl kinderen met Hot Wheels door zandbakken en zelf gemaakte parkoersen racen, worden de autootjes door volwassenen gespaard en daardoor met uiterste zorg behandeld. Hot Wheels Unleashed zal zowel door kinderen als volwassenen worden gewaardeerd. Je kan lekker racen zonder dat er maar een deukje in het autootje komt te zitten of dat deze vies wordt, en ondertussen kan je je collectie vergroten.

De verwachting

Als je een game over Hot Wheels maakt, dan schept dat in ieder geval een tweetal verwachtingen. De speelgoedlijn heeft ondertussen honderden modellen en duizenden verschillende variaties op de markt gebracht, dus het is niet meer dan normaal dat het spel ook vele soorten auto’s met zich meebrengt. Als je als kind met de fysieke autootjes gaat spelen, dan bouw je je eigen parkoersen en kan je deze zo gek maken als je zelf wilt. Je verwacht dat de game dan ook bizarre en onorthodoxe banen voorschotelt. Deze verwachtingen worden jammer genoeg niet waargemaakt. Nou ja, voor een groot deel in ieder geval.

Er zijn in totaal meer dan zestig auto’s beschikbaar en dat is niet een overweldigend aantal voor een franchise als Hot Wheels. Veel meer dan oké kan je het niet noemen. Op het gebied van parkoersen is het nog slechter gesteld, tenminste voor de eerste uren. De eerste 35 á 40% van de campagne race je op banen die vrij simpel, ongeïnspireerd en vrijwel actieloos zijn. Het is hoofdzakelijk ‘dom racen’ en heel af en toe wordt er wel iets geks geïntroduceerd, maar echt bijzonder is het niet. Een voorbeeld is een spin die zorgt voor spinnenwebben op de baan, waar je vast in kan komen te zitten. Of Milestone heeft het niet aangedurfd om helemaal los te gaan met de parkoersen – terwijl de franchise hier juist om schreeuwt –, of dit is het resultaat wat je krijgt als een simulatie ontwikkelaar een arcadegame maakt.

Beter laat dan nooit?

Pas na deze ‘down-periode’ wordt het interessanter wat parkoersen betreft. Je stuurmanskunsten worden meer op de proef gesteld, doordat de tracks spectaculairder worden, mede doordat je ook ‘off track’ gaat en er iets meer obstakels aanwezig zijn. Het is nog steeds zo dat het er op lijkt dat Milestone de banen met de rem erop gemaakt heeft. Het is in ieder geval een heel stuk beter dan wat je in de eerste uren krijgt voorgeschoteld. Het is wel weer jammer dat de AI van je tegenstanders één vervelende eigenschap kent: ze plakken… letterlijk. Het lijkt alsof er soms klittenband om hun wagens zit, waardoor ze regelmatig voor lange tijd aan je auto blijven plakken als je contact maakt, ook al probeer je met man en macht om daar los van te komen.

Gelukkig is de besturing zelf erg goed te noemen. Het is te zien dat Milestone bekend is met het genre en dat resulteert in prima bestuurbare wagens. De zeer soepele 60 frames per seconde complimenteert de besturing en je kan niets anders zeggen dan dat Hot Wheels Unleashed op dit vlak sterk werk aflevert. Het driften vraagt wel enige gewenning, maar dat komt niet door slecht programmeerwerk, maar is een keuze van de ontwikkelaar. Hier is de simulatie achtergrond van Milestone weer te zien, want waar je in de meeste arcade racers vol gas al driftend door de bocht kan, breekt in Unleashed de achterkant van je auto meer uit en je moet dan meer met je gas spelen om niet de kant van de weg te raken. Dat is geen slechte zaak, alleen moet je er rekening mee houden dat de game iets meer tijd vraagt om aan te wennen dan de gemiddelde oppervlakkige arcade racer.

Niet bijzonder

Hot Wheels Unleashed is dus een prima speelbare racer met een campagne waarin het best lang duurt voordat deze op gang komt. Daar valt nog mee te leven zou je denken. Dat is waar, als het hier bij zou blijven. Dat doet het echter niet. De campagne biedt namelijk zeer weinig variatie. Je hebt quick race, time trial en boss race. In de eerste moet je simpelweg als eerste over de finish komen en in de tweede moet je binnen een bepaalde tijd je ronde hebben gereden. Heel standaard dus. Boss race lijkt op papier wat variatie te brengen, maar niets is minder waar. Dit is gewoon exact hetzelfde als een quick race. Je bent in de campagne dan ook hoofdzakelijk continu hetzelfde aan het doen. Een stuntrace had bijvoorbeeld niet misstaan voor meer variatie.

Nu is er buiten de campagne om nog wel meer te doen, waaronder een losse race rijden, eventueel tegen een vriend/vriendin in split-screen. Je kan ook je eigen tracks maken en dat is niet heel erg moeilijk om te leren. Alleen is het aanbod wat je krijgt om je parkoersen te maken nog wat summier. Je speelt tijdens de campagne weliswaar extra mogelijkheden vrij, maar echte variatie ontbreekt. Er zal na de launch van de game meer content komen voor de track editor – en hetzelfde geldt voor de auto’s –, maar dat zal niet altijd gratis worden aangeboden. Je kan ook nog online gaan om tegen andere gamers in de wereld te racen. Dat is natuurlijk altijd leuk, alleen is het enige wat je daar kan doen losse races rijden, ook niet veel bijzonders dus.

Goede reactie

Wat wel erg tof is, is de manier waarop er is omgegaan met de muziek. De muziekstukken zelf zijn niet speciaal, maar vet is dat ze reageren op de actie. Gebruik jij je boost, dan gaat de muziek ook sneller lopen. Kom je buiten de baan terecht, dan worden een aantal muziekinstrumenten uitgeschakeld. Op grafisch gebied weet de game dan weer geen indruk te maken. Alles ziet er aardig uit in 4K, maar meer kan je er echt niet van maken. Laten we het maar houden op functioneel. Wat niet functioneel is, is het verzamelen van de auto’s. De meeste zitten er simpelweg voor opvulling in, doordat ze slechte statistieken hebben. Je hebt ook maar één keer de mogelijkheid om je wagen op te waarderen, dus veel beter kan je ze niet maken. Je zal dan ook alleen van wagen veranderen als deze beter is dan degene waarmee je op dat moment mee rijdt.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.