Milestone staat bekend om zijn simulatieracers, maar maakte met Hot Wheels Unleashed dit jaar een uitstapje naar meer de arcade kant. Dit is een goede keuze gebleken, want het spel heeft een bijzondere mijlpaal bereikt.

Hot Wheels Unleashed kwam eind september uit en in nog geen drie maanden is de game meer dan 1 miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan. Zo snel is er nog nooit een spel van Milestone verkocht.

De game is ondertussen al voorzien van nieuwe content en de ontwikkelaar laat weten dat ze daar in 2022 mee door zullen gaan. Meer over Hot Wheels Unleashed lees je in onze review.