Racefans opgelet, want het succesvolle Hot Wheels: Unleashed krijgt binnenkort weer heel wat nieuwe content. Volgende maand gaat namelijk op 17 februari de ‘Hot Wheels Pass Vol. 2’ live en dat betekent heel wat nieuwe voertuigen, customization packs én een grootse uitbreiding in de nabije toekomst.

Vol. 1 bracht ons eerder een Batman uitbreiding en nu weten we ook, middels een korte teaser, wat het thema zal zijn van deze tweede uitbreiding: monster trucks. Deze gigantische gevaartes komen op je afgeraasd vanaf 21 april. Veel info hebben we nog niet over wat we allemaal precies mogen verwachten van de uitbreiding en de Vol. 2 Pass in het algemeen, maar dat zal gegarandeerd binnenkort volgen.

Bekijk de teaser hieronder en lees hier onze review.