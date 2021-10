Milestone heeft aangekondigd dat het Hot Wheels Unleashed DC Super-Villains Racing seizoen op 11 november van start gaat. Dit zal gepaard gaan met de release van de Hot Wheels Pass, waarmee je door te stijgen in rang nieuwe items vrijspeelt. Op 2 december mag de Batman uitbreiding verwacht worden.

Het DC Super-Villains Racing Season zal een brede variatie aan content naar de game brengen en de content kun je vrijspelen door uitdagingen te voltooien. Verder zal het mogelijk zijn om zes voertuigthema’s vrij te spelen en die zijn als volgt: Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke en Harley Quinn. De andere items zijn vooral cosmetisch voor onder andere je spelersprofiel en de Basement. Dit seizoen duurt tot 18 januari 2022.

De Batman uitbreiding voegt een volledig nieuwe baan aan de game toe, die is geïnspireerd door Gotham City. Ook mag je de Batcave verwachten, met daarin eveneens nieuwe banen en items. Verder zal deze uitbreiding vijf nieuwe voertuigen bevatten: The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth en The Joker GT. Tot slot mag je een hoop customization items verwachten en een nieuwe module voor de Track Builder.