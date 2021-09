Hot Wheels Unleashed verschijnt pas later deze maand, maar ontwikkelaar Milestone heeft nu al hun plannen gedeeld voor toekomstige DLC. Er staat heel wat op de planning en dit zowel betalend als gratis.

De nieuwe content wordt opgedeeld in drie categorieën: ‘single items’, ‘expansions’ en ‘racing seasons’. Als je toegang wil tot de meeste nieuwe content in de toekomst, kan je drie handige ‘Hot Wheels Passes’ kopen, waarvan de eerste al bij de launch verkrijgbaar zal zijn. Racing Seasons, die nieuwe uitdagingen aan de game toevoegt, zullen niet in deze passen zitten.

De eerste pass zal je toegang geven tot het volgende:

10 voertuigen

1 uitbreiding

3 gethematiseerde customization packs

3 track builder modules

Meer concrete info over de overige passen volgt later. Hot Wheels Unleashed verschijnt op 30 september voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.