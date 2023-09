Racers kunnen zich alvast gereedmaken, want het vervolg op Hot Wheels Unleashed, dat in 2019 werd uitgebracht, is vanaf volgende maand beschikbaar. Om je alvast warm te laten lopen, heeft ontwikkelaar Milestone een gloednieuwe gameplay trailer van het spel uitgebracht.

In de gameplay trailer zijn onder andere nieuwe auto’s, circuits en spelmodi te zien. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged introduceert de Drift Master-modus, waarin je zo lang mogelijk moet driften om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Daarnaast kun je het ook opnemen tegen anderen in de Elimination-, Waypoint- en Grab the Gear-modi.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged is vanaf 16 oktober beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.