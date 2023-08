Op 19 oktober 2023 zal de nieuwste Hot Wheels racer verschijnen onder de naam Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Heel veel is nog niet bekend over de game en om daar wat aan te doen heeft Milestone nu een samenwerking met Universal Games en Digital Platforms aangekondigd.

Dit wil zeggen dat we auto’s te zien gaan krijgen in de nieuwe game die we kunnen herkennen uit de Fast & Furious-franchise. In de trailer herkennen we natuurlijk de Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, waarmee jij over de verschillende banen zal kunnen scheuren.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged verschijnt op 19 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De Dodge Charger kan je hieronder aan het werk zien.