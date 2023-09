Ontwikkelaar Turn 10 Studios heeft zijn contentplannen voor Forza Motorsport onthuld. Het spel is vanaf volgende maand beschikbaar, maar zal iedere maand daarna nog meer content ontvangen zoals nieuwe circuits, auto’s en evenementen.

Een aantal van de geplande toevoegingen aan Forza Motorsport zijn bijvoorbeeld het Yas Marina circuit, dat in november beschikbaar zal zijn, en de Nürnburgring Nordschleife dat in de lente van 2024 zal worden toegevoegd aan het spel. In december zal er ook nog een nieuwe baan worden aangekondigd.

Over de maanden na de release zullen er periodiek nieuwe voertuigen worden toegevoegd aan Forza Motorsport, maar de eerste content die fans van het racespel kunnen verwachten zijn de diverse evenementen in de releasemaand:

Track Day 2022 – Subaru BRZ (5 oktober)

Built to Race 2020 – KTM X-Bow GT2 (12 oktober)

Track Exotics 2014 – Ferrari FXX K (19 oktober)

Prototype Power 2019 – Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 (26 oktober)

Forza Motorsport is vanaf 5 oktober beschikbaar in Early Access voor mensen met de Premium editie. De standaardeditie is vanaf 10 oktober beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc.