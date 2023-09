Ontwikkelaar FromSoftware kwam de laatste maanden voornamelijk in het nieuws dankzij de lancering van Armored Core VI, maar vandaag willen we het even over een andere (en minder recente) game uit hun stallen hebben: Sekiro: Shadows Die Twice.

Deze actie-RPG verscheen in 2019 en wist direct een enorm positieve indruk achter te laten op zowel critici als het publiek. De ontwikkelaar heeft nu ook laten weten via een nieuwsbericht dat deze game inmiddels wereldwijd meer dan 10 miljoen keer is verkocht. Een mooie prestatie dus voor een kanjer van een game.

