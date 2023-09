Nadat de Horizon: Forbidden West – Complete Edition eerder al opdook bij rating instanties, heeft Sony deze uitgave nu officieel aangekondigd. Deze editie komt zowel naar de PlayStation 5 als de pc, waarvoor Nixxes de port verzorgt.

Lang hoeven we er niet op te wachten, want de PS5 release staat gepland voor 6 oktober. De pc-release is nog niet op een specifieke datum gezet, maar zal begin 2024 verwacht mogen worden. De pc-versie zal bij release via Steam en de Epic Games Store verkrijgbaar zijn.

De game voor de PlayStation 5 heeft als adviesprijs € 69,99 en bevat naast de originele titel ook de Burning Shores uitbreiding. Daarnaast bevat het pakket een digitale soundtrack, artbook, in-game items en de digitale comic Horizon: Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk.