Alan Wake II werd in eerste instantie ontwikkeld met het idee een cinematische ervaring te presenteren en daarom zou de game op 30fps draaien. Nu de release dichterbij komt heeft de ontwikkelaar recent aangegeven dat er alsnog een Performance optie aanwezig is, waarmee de game betere prestaties krijgt.

Dit beperkt zich wel tot de sterkste consoles, want de Xbox Series S valt buiten de boot. In een gesprek met Game Informer heeft de ontwikkelaar aangegeven dat de Performance modus de zwakkere Xbox console zal overslaan. Het ziet er dus naar uit dat de versie voor die console het enkel bij 30fps zal houden.

De ontwikkelaar moet nog duidelijkheid verschaffen over de resoluties bij de twee beschikbare modi op de PlayStation 5 en Xbox Series X, want dat is tot op heden nog in nevelen gehuld.