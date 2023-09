Het is tegenwoordig heel normaal dat nieuwe titels voor de current-gen consoles je minstens twee grafische opties bieden. Dit is ook het geval met Alan Wake II, maar dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling.

Thomas Puha, de communicatiedirecteur van Remedy, heeft via een X-post laten weten dat Alan Wake II is ontwikkeld als een game die op 30 frames per seconde draait. Deze keuze werd gemaakt omdat de ontwikkelaar het belangrijker vond om de game er zo indrukwekkend mogelijk uit te laten zien.

Desondanks is het Remedy gelukt om alsnog een Performance modus toe te voegen. De exacte resolutie en framerate die we hierbij mogen verwachten, zullen later bekend worden gemaakt.

“I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later.”