Marvel’s Spider-Man 2 ligt vanaf 20 oktober in de winkels en deze release laat Sony PlayStation niet zomaar aan zich voorbij gaan. Ze organiseren in Nederland een heuse launch party en het leuke is: jij kan ook mee naar dit exclusieve feest!

Het evenement zal op vrijdag 20 oktober plaatsvinden van 19:00 tot 23:00 uur in Hilversum. Op dit evenement is het mogelijk om natuurlijk de game te spelen, maar ook zal er een mooie demo gegeven worden met aansluitend een panel over de game, Spider-Man en de franchise zelf. Ondertussen geniet je van een lekker hapje en drankje en wie weet ga je met een toffe goodie naar huis!

Zin om mee te gaan naar het evenement? Dat kan, want in samenwerking met Sony PlayStation geven we drie keer een setje van twee kaarten weg. Als jij hier kans op wilt maken, dan zul je ons een mailtje moeten sturen en uitleggen dat jij de grootste Spider-Man fan bent. Volg daarvoor de onderstaande stappen en op maandag 16 oktober zullen we de winnaars benaderen per mail.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat je 16 jaar of ouder bent, dit in verband met de toegekende PEGI-rating.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Spider-Man 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 15 oktober 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.