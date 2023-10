Laten we dit artikel even beginnen met een kleine disclaimer: mocht je de Gran Turismo-film nog niet gezien hebben, raden we af om de onderstaande video te bekijken, aangezien deze wat spoilers voor de film kan bevatten, of omdat je het zelf wilt ontdekken.

Zo met dat uit de weg kunnen we dieper ingaan op de nieuwe video. Deze gaat namelijk over de easter eggs of knipogen die de filmmakers in de Gran Turismo-film hebben gestoken, die voor de spelers van de Gran Turismo-games herkenbaar moeten zijn.

Naar onze mening zijn deze knipogen nog redelijk oppervlakkig, maar misschien kan jij er nog wel enkele extra vinden die meer de moeite waard zijn.