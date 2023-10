Jaar in jaar uit zien we dat de verkoop van digitale games toeneemt daar waar de verkoop van games fysiek afneemt. De consument heeft overduidelijk gemerkt dat het makkelijker is om iets digitaal te kopen dan de moeite te nemen de deur uit te gaan of iets online te bestellen, ook al betekent dat soms meer betalen.

De vraag is dus vooral wanneer de definitieve omslag komt dat fysieke games verdwijnen, als dat al gaat gebeuren. Ubisoft staat er wat dat betreft duidelijk in, ze verwachten niet dat fysieke games ooit helemaal zullen verdwijnen. Het stukje van iets fysiek bezitten, cadeaus kunnen geven en speciale edities, daar zal altijd vraag naar blijven.

Dit zegt Ubisoft SVP van strategic partnerships en business development Chris Early op de Ubisoft website:

“There’s a collector edition market. There’s the aspect of gifting physical items and allowing access for people to be able to easily purchase a game in a store and gift them to their friends or family. Some people will always want to own the physical disk. I just don’t think it’s going away. Do I think physical sales might get lower over time? Sure, but will it ever completely go away? I don’t think so.”