Review | Nintendo Switch Sonic Go Fast Realmz Wired Headset – We hebben er bij PlaySense een nieuw merk headset in het repertoire bij: PDP heeft ons een gloednieuw model opgestuurd en het is meteen een opvallende verschijning. De headset is namelijk best wel uniek. Wat meteen opvalt, is dat er in de earcup een echte figurine verwerkt zit. Een bijzonder element, zeker als je dit voor het eerst ziet. Nu is het tijd om te beoordelen of de headset niet alleen mooi is, maar ook prettig in gebruik.

Een super snelle blauwe bekende

Op de doos van de headset prijkt een groot Nintendo-logo. Hoewel de headset voornamelijk bedoeld is voor de Nintendo Switch (OLED), kun je hem door de mini-jack aansluiting ook op andere apparaten aansluiten en gebruiken. Dus als je de Realmz Wired headset op een PlayStation of Xbox console wilt gebruiken, plug je hem eenvoudig in je controller. Verder is de headset vrij basic: opvallend gekleurd met microfoon en een volumewiel. Het is vooral de unieke vormgeving die de meeste aandacht trekt.

De Realmz Wired Headset is een speciale Nintendo Switch Sonic Go Fast editie. Dit betekent dat er in de rechter earcup een Sonic figurine zit. Dit maakt de headset met name aantrekkelijk voor een jonger publiek. Op de gamescom zagen we ook headsets met figurines van bijvoorbeeld Optimus Prime en Pikmin, wat het een leuk verzamelobject maakt voor de liefhebbers. De kleurstelling van de headset sluit aan bij de figurine; in ons geval hebben we een wit-blauwe headset met rode en gele accenten. De oorkussens zijn van stof, maar ze hebben een wat kleiner formaat en zitten daardoor niet per se comfortabel. Ze zijn namelijk wat aan de harde kant, wat langdurig gamen minder aangenaam maakt. Ook de hoofdband heeft aan de binnenkant hetzelfde materiaal, wat ook niet bijdraagt aan een beter comfort.

Het klinkt goed, tot op zekere hoogte

Dat de headset er leuk uitziet, is duidelijk. Maar alleen met een schattig uiterlijk kom je er niet. Het geluid is uiteindelijk het belangrijkste en op dit gebied doet de headset met de blauwe egel het verrassend goed: de geluidspresentatie is over het algemeen helder. De neutrale middentonen en solide treble zorgen dat elk detail in veel Nintendo-games hoorbaar is. De bass is echter wat minder aanwezig, waardoor je een vrij neutrale geluidssignatuur hebt. Ondanks de wat mindere bass klinkt het geluid gelukkig niet blikkerig.

De geluidskwaliteit is prettig en dat voor een headset van rond de 40 euro is zeer netjes. Wat ruimtelijkheid betreft merk je wel dat de headset laag geprijsd is. Het geluid voelt wat dichter bij je oren, waardoor je niet de meest brede geluidservaring krijgt. Als de earcups een maat groter waren geweest, had dit waarschijnlijk de ruimtelijkheid ten goede gekomen. Sterker nog, bij een volgende editie zouden we grotere earcups wensen, al was het maar voor een grotere Sonic-figurine in de headset.

De microfoon voelt overbodig

De microfoon is wat minder geslaagd te noemen. Laten we vooropstellen dat je verstaanbaar bent, maar daar is ook gelijk alles mee gezegd. Terwijl je spreekt ben je namelijk wat gedempt en blikkerig te horen. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dit echt een groot ‘probleem’ is, omdat je op de Nintendo Switch toch niet standaard met elkaar kunt communiceren via voice channels. Het is dus enigszins opmerkelijk dat er überhaupt een microfoon op deze headset voor de Nintendo Switch zit. Voor deze specifieke situatie dus wat overbodig, maar als je de headset ook op andere platformen gebruikt is het wel weer een handige toevoeging.