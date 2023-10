De voorbije week had veel grote gamereleases te bieden, maar we kunnen het er met z’n allen waarschijnlijk wel over eens zijn dat er één specifieke game echt uitsprong. Nee, niet Spider-Man 2 en ook niet Super Mario Bros. Wonder, maar wel Skull Island: Rise of Kong. Een game die misschien wel de titel van slechtste game van het jaar kan claimen omdat eigenlijk elk aspect wel ergens hapert. The Verge nam contact op met ontwikkelaar IguanaBee en kennelijk zou het achter de schermen ook veel gerammeld hebben.

Klaarblijkelijk zou Skull Island: Rise of Kong in slechts één jaar tijd gemaakt zijn, een uitzonderlijk korte periode voor een game van dit kaliber.

“The development process of this game was started in June of last year and it was aimed to end on June 2nd this year. So one year development process.”

Daarnaast zou uitgever GameMill nu ook niet de makkelijkste partner zijn geweest. Zo zou het team achter de game vaak info missen of pas heel laat krijgen, waardoor het ontwikkelingsproces heel moeizaam verliep.

“It was very common for us not to be provided with all the information about the project. Which was quite frustrating when working because we had to improvise with the limited information we had on hand.”

Daarnaast zou de uitgever ook niet genoeg budget hebben gegeven aan het project, waardoor ervaren gamedesigners niet aan boord werden gehouden.

“I remember very well that they let go of a colleague who had been there longer than me. Deep down, I knew it was because the publisher didn’t provide them with enough funding to maintain a certain number of people for an extended period.”

En de rest is geschiedenis?