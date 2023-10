Review | Super Mario Bros. Wonder – Heb je wel eens last van een verstopte pijp of een waterleiding die lekt? Dan kan je al decennialang terecht bij de béste loodgieters van Italië en omstreken: de befaamde Mario Bros. Nintendo heeft hun mascotte door de jaren heen al in bijna elk mogelijk genre gedropt, maar dit jaar keren Mario (inclusief Luigi en al de rest) terug naar hun roots: we krijgen een gloednieuwe 2D-platformer in de vorm van Super Mario Bros. Wonder. Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat we Mario nog eens in zijn ‘element’ hebben gezien, dus wij waren enthousiast om aan dit nieuwe avontuur te beginnen. We kunnen je nu al zeggen: het was het lange wachten waard!

Bowser zet de bloemetjes buiten

In Super Mario Bros. Wonder brengen Mario en zijn kompanen een bezoekje aan het naburig gelegen ‘Bloemenrijk’, een koninkrijk dat bekend staat om zijn – je raadt het nooit – bloemen. De leider van het rijk, prins Florian, heeft een heus feest georganiseerd voor zijn gasten, maar dan loopt alles al snel fout… Zoals vanouds is ook Bowser van de partij en hij heeft andere plannetjes: hij steelt de wonderbloem van prins Florian en gebruikt de magische krachten om samen te smelten met zijn kasteel. Het resultaat: een vreemd uitziend vliegend fort dat het gezicht van Bowser draagt. De invasie van het Bloemenrijk is begonnen en Bowser en zijn legers zorgen voor totale chaos in het rijk.

Om één of andere reden heeft het Bloemenrijk geen veiligheidstroepen of bepaalde protocollen, want Mario en zijn vrienden worden plots ‘de enige hoop van het koninkrijk’ – van sociale druk gesproken – . Tijd dus voor onze vrolijke bende om Bowser nogmaals te stoppen! Laten we even eerlijk zijn: heel logisch en diepgaand klinkt de plot niet, maar tegelijk hadden we het eigenlijk niet anders verwacht. Het ‘verhaal’ doet wat het moet doen: het is er omdat het moet en verder verwacht je er best niet al te veel van. In tijden waarin videogames diepe en filosofische verhalen hebben die tientallen uren nodig hebben om verteld te worden, is dit even een klassieke verademing. Dit is uiteraard geen minpunt, want de klemtoon heeft bij deze games altijd al op de gameplay gelegen.

It’s-a Me, MARIO!

We bespraken in onze preview al even de algemene opzet van de game en we concludeerden toen dat Super Mario Bros. Wonder heerlijk herkenbaar aanvoelt als je de ‘klassieke’ Mario platformers hebt gespeeld, maar tegelijk ook duidelijk een moderne game is. We blijven bij dat statement, ook nadat we de volledige game hebben gespeeld: Super Mario Bros. Wonder is dé perfecte manier om old-school Mario naar het jaar 2023 te brengen. Er is een wereldmap waar je, zoals vanouds, in kan rondlopen en levels kan selecteren. Soms word je verplicht levels in een bepaalde volgorde te spelen, maar in de meeste gevallen kan je vrij rondlopen en zelf kiezen in welke volgorde je de levels afloopt. Om naar het volgende stuk van de map te kunnen gaan, heb je echter een minimum aantal wonderzaadjes nodig (die je in levels kan vinden), dus een echte ‘open wereld’ is het nu ook weer niet.

Het is algemeen ook een waar plezier om in de wereld rond te lopen, los van de eigenlijke levels. Elke wereld heeft een eigen thema en dit komt telkens mooi uit de verf. We spraken in de preview al over de Buizenweide, maar dit was slechts het begin. Wat dacht je van een wereld in de wolken of tropische stranden vol verrassingen? De gameplay zelf voelt, net zoals vroeger, heerlijk vertrouwd aan. De besturing is vlot en responsief (met een framerate van 60fps), hierdoor speelt de game gewoon heerlijk weg. De lay-out van de levels is simpel, maar er zijn ook genoeg geheime gangetjes voor degenen die op onderzoek uitgaan. Levels duren ook niet te lang: na enkele minuten heb je normaal gezien wel de finishpaal in handen, waardoor de gameplay-loop eigenlijk nooit gaat vervelen. Wel is Super Mario Bros. Wonder (in vergelijking met eerder games) aan de simpele kant. Prima voor de kids dus, maar Mario-veteranen die een échte uitdaging willen, zullen hier misschien lichtjes ontgoocheld zijn.

Bloemen en power-ups

Het klassieke Mario-gevoel zit dus helemaal goed, maar hoe zit het dan met die moderne ‘touches’? Allereerst willen we het over de drie nieuwe power-ups hebben die je in de levels kan terugvinden. We spraken in onze preview al over de olifantenappel, een item waardoor je personage in een olifant verandert. Het ziet er grappig uit, het is leuk bedacht en speelt op zich wel goed, maar op zich verandert deze vorm weinig aan de manier waarop je de levels speelt. De andere twee power-ups doen dat echter wel. Met de bubbelbloem kan je bellen gooien, waar je vijanden in kan vastzetten én je kan erop stuiteren om zo nieuwe hoogtes te bereiken. Ten slotte is er ook de boorpaddenstoel, die Mario een soort drilboor geeft. Hiermee kan je in de grond of het plafond boren om zo vijanden te omzeilen, blokken te breken of geheime gangen te ontdekken.

Een volgende nieuwigheid, is de wonderbloem die in elk level zit verstopt. Aangezien Mario in het Paddenstoelenrijk woont, zou je denken dat hij wel gewend zou zijn aan psychedelische middelen… maar deze wonderbloemen zijn zelfs voor Mario vrij heftig. Wanneer je deze bloem vindt, transformeert het hele level en gebeuren de gekste dingen: alle remmen gaan los en alles is mogelijk! Voorwerpen kunnen plots levend worden, Mario kan in een ballon veranderen, de grond kan plots beginnen te schudden en beven… elke bloem biedt iets anders en het resultaat is elke keer creatief, leuk en entertainend. Je beëindigt het effect van de wonderbloem door het wonderzaadje te vinden en dat zaadje heb je weer nodig om bepaalde levels vrij te spelen. Op deze manier word je aangespoord om deze bloemen zoveel mogelijk op te sporen en te ervaren.

Eervolle vermeldingen

We willen het dan nog even hebben over twee andere vernieuwingen die, ondanks dat ze niet slecht zijn, toch enigszins tekortschieten in onze ogen. Super Mario Bros. Wonder introduceert badges: deze dingen speel je gaandeweg vrij door levels te voltooien en je kan telkens één badge opzetten voordat je aan een nieuw level begint. Een badge heeft telkens een uniek effect: hoger kunnen springen, langer kunnen zweven, etc. Op zich een leuk idee, ware het niet dat de meeste badges uiteindelijk niet zo heel nuttig zijn. Een badge die je automatisch een superpaddenstoel geeft aan het begin van een level, is vrij nutteloos aangezien je bijna altijd sowieso een power-up krijgt in een level. Of neem de Turbo-badge, waardoor je heel snel gaat lopen en een stukje over lucht kan rennen waarna je een supersprong uitvoert.

Klinkt cool, maar in werkelijkheid is het een bron van frustratie, aangezien je je bewegingen bijna niet onder controle kan houden. We willen niet zeggen dat alle badges per se ‘slecht’ zijn, maar het merendeel lieten we eigenlijk al snel achterwege. Een ander aspect waar we ook wat door ‘ontgoocheld’ waren, waren de paarse munten. Deze staan los van de standaard muntjes en zijn meestal wat beter verstopt in de levels. Met deze muntjes kan je in winkels items kopen… al zijn deze items eerder beperkt. Waar, bijvoorbeeld, Super Mario Odyssey je leuke kostuums aanbood, is het assortiment hier enorm karig. Een winkel heeft veelal één wonderzaadje, extra levens, een badge (in het geval je die nog niet had vrijgespeeld) en standees (waarover straks meer) te koop.

Niet echt een aanbod om enthousiast van te worden en wij zaten vaak op het maximale aantal paarse munten (999) omdat er gewoon niet echt iets leuk mee te doen is. Het enige ‘unieke’ wat er te kopen valt, zijn de standees. Als je online speelt, kan je deze kleine standbeeldjes droppen in een level en als er een speler sterft rond dat punt, dan kan die als geest jouw standee aanraken om zo terug in het spel te geraken. Er zijn veel standees om te verzamelen, maar uiteindelijk blijft het eerder een ‘gimmick’ en we waren nu niet echt heel enthousiast om alle verschillende standees direct te verzamelen. Lokale offline multiplayer met vrienden of familie is overigens ook mogelijk. Je kan, met maximum vier spelers samen, levels doorkruisen of tegen elkaar racen om als eerste de finishpaal te bereiken en dit is dolle pret op de bank.

Kleurrijke melodietjes

Waar Super Mario Bros. Wonder ook perfect een balans weet te slaan tussen oud en nieuw, is in het audiovisuele departement. Visueel oogt alles kleurrijk en vrolijk (720p in handheld-modus en 1080p docked) en de nieuwe verzorgde animaties tillen het geheel naar een nog hoger level. Mario die in pijpen klimt, Mario die zijn petje grijpt, Mario die een power-up activeert… alle animaties zijn zo gelikt en het ziet er prachtig uit! Ook de muziek is een schot in de roos: vele klassieke deuntjes komen terug, maar dan in een moderne vorm en dat zorgt voor een feest van herkenning. Ook de nieuwe deuntjes zijn catchy, waardoor de muziek een absoluut pluspunt is.

Gespeeld en beschikbaar op: Nintendo Switch.