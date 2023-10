Vaak zat lees je dat ontwikkelaars veel meer (over)uren moeten maken wanneer de release van hun project nadert. Bij Nintendo zijn ze niet zo moeilijk, voor Super Mario Bros. Wonder was er domweg geen deadline. De ontwikkelaars van Super Mario Bros. Wonder hebben in een ‘Ask the developers’-interview laten weten hoe het zat met de ontwikkeling van de game.

Producer Takashi Tezuka vertelde dat er geen vaste planning was voor wanneer de nieuwe Super Mario-game klaar moest zijn. Bovendien werd er een ruim budget toegewezen, waardoor de ontwikkelaars al hun ideeën konden realiseren. Op die manier hebben ze de game kunnen maken, zonder zich druk te hoeven maken over randzaken.

“We wanted to create a game with much more to offer than ever before, so this time, we didn’t set a fixed time period for development, which is usually decided before we kick off. To create something truly enjoyable, we decided to take our time and dedicate ample budget for development without having to worry about the production schedule.”