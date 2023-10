Niet alleen Marvel’s Spider-Man 2 ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels, ook Super Mario Bros. Wonder is vanaf dan verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Het embargo op reviews verliep gisteren en dat geeft een mooie indicatie van de kwaliteit.

Niet dat we ooit twijfelden, maar de reviews zijn het unaniem met elkaar eens: het is een uitstekende game. Dat beaamt ook Simon in zijn review, die Super Mario Bros. Wonder met een 8.5 heeft beloond. Die review kan je hier terugvinden.

CGMagazine – 10

Comicbook – 10

God is a Geek – 10

GamesHub – 10

Metro GameCentral – 10

Nintenderos – 10

Player 2 – 10

Press Start Australia – 10

Shacknews – 10

VGC – 10

Eurogamer – 10

TRG – 10

GamesRadar+ – 10

VG247 – 10

Gameblog.fr – 10

Atomix – 9.6

Stevivor – 9.5

Wccftech – 9.5

Meristation – 9.5

Vandal – 9.5

Gamer – 9.5

The Games Machine – 9.4

Areajugones – 9.2

GamePro Germany – 9.2

Nintenduo – 9.2

Everyeye.it – 9.2

Power Unlimited – 9.2

Checkpoint Gaming – 9.0

Destructoid – 9.0

JeuxActu – 9.0

Nintendo Life – 9.0

PCMag – 9.0

Screen Rant – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

GameSpot – 9.0

IGN – 9.0

SpazioGames – 9.0

Nintendo Insider – 9.0

Jeuxvideo – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

Twinfinite – 9.0

XGN – 8.7

4Players.de – 8.7

Post Arcade – 8.5

Forbes – 8.5

Digital Trends – 8.0

Dexerto – 8.0

Sector – 8.0

NME – 8.0

The Gamer – 8.0

Inverse – 8.0

Digital Spy – 7.0

Ga jij Super Mario Bros. Wonder halen?