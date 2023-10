De Super Mario Bros. franchise is inmiddels een oude, maar Nintendo weet toch vrijwel elke keer een hit te scoren met deze games. Zo ook met het recent uitgebrachte Super Mario Bros. Wonder, dat geprezen wordt door de media in de eerste cijfers. Ook wij waren zeer enthousiast in onze review over het nieuwe avontuur van Mario en zijn nieuwe kracht, waarin hij in een olifant kan veranderen.

Nintendo moet het succes van de nieuwe look van Mario min of meer verwacht hebben, want er is al een heuse knuffel van de olifant versie van Mario in de maak. De afbeelding daarvan verscheen op X en het resultaat kan je hieronder zien. De knuffel zal ongeveer 26cm groot zijn, 15cm breed en 14cm diep, en kent een prijs rond de € 20,-. De knuffel zal in januari beschikbaar komen.

Of deze knuffel ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk.