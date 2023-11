De Super Mario-games vallen altijd goed in de smaak bij Nintendo gamers en fans. Het is dan ook geen wonder dat de nieuwste game van de besnorde loodgieter het wederom erg goed doet.

Nintendo heeft de cijfers van het tweede kwartaal van het huidige fiscale jaar vrijgegeven en daarin werden ook de verkoopcijfers van Super Mario Bros. Wonder vermeld. De Nintendo Switch-exclusive is in de eerste twee weken na diens lancering al meer dan 4,3 miljoen keer verkocht. Hiermee is Super Mario Bros. Wonder de snelst verkopende Mario-gerelateerde titel ooit.

President Shuntaro Furukawa is van mening dat het succes te danken is aan dat het spel een nieuwe ervaring voorschotelt en er meer interesse is in Mario zelf door de bioscoopfilm.