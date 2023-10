Super Mario Bros. Wonder heeft zeer positieve beoordelingen ontvangen van de pers en ook onze eigen Simon was erg enthousiast over de Nintendo Switch exclusive. Nu blijkt dat ook gamers deze mening delen, want het spel vliegt over de toonbank, vooral in Europa.

Nintendo heeft via een X-post aangekondigd dat Super Mario Bros. Wonder in slechts drie dagen na de lancering de snelst verkopende Mario-titel ooit in Europa is geworden. Hoewel exacte aantallen niet zijn verstrekt, is het overduidelijk dat gamers nog steeds geen genoeg kunnen krijgen van de avonturen van de besnorde loodgieter.